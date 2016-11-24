Правозащитники опубликовали данные 40 тысяч бывших чекистов

В список попали сведения о сотрудниках НКВД эпохи Большого террора.

Правозащитники обнародовали данные 40 тысяч чекистов

общество "Мемориал" выложило в свободный доступ справочник А. Н. Жукова "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939" , в котором собраны данные о 40 тысячах бывших чекистов.

По сообщению правозащитников, пристальное внимание было уделено периоду с осени 1935 по середину 1939 год, в справочнике имеются данные практически всех лиц, получавших спецзвание в этот период. Здесь собраны краткие данные о 39 950 сотрудниках НКВД. С полной версией справочника можно ознакомиться на сайте общества.

Правозащитники работали с приказами НКВД СССР по личному составу, именно они стали основой опубликованного справочника.

"В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах и о награждении знаками "Почетный работник ВЧК-ГПУ", - сообщают правозащитники.

Информацию из приказов дополняет информация биографического характера, взятая из других источников, сведения о репрессированных, а также погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой войны.

Члены общества считают данный справочник полезным всем тем, кто интересуется советской историей.

"Появление справочника – существенный шаг к более углубленному и точному пониманию трагической истории нашей страны в 30-е годы ХХ века", - сообщается на сайте "Мемориала".

Предварительная версия справочника вышла на CD в мае 2016 года. В его интернет-версии корректировке подверглись около 4500 биографических справок.

Большой террор – период советской истории 1937-1938 годов, характеризующийся максимумом репрессий, направленных в первую очередь против военной и партийной элиты страны.

Напомним, ранее сообщалось о создании в Киеве Музея тоталитаризма в рамках программы декоммунизации.