Правозащитники рассказали еще об одном украинце, которого ФСБ задержала как "диверсанта"

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Харьковчанина Владимира Присича могут держать в "Лефортово" или в СИЗО Симферополя.

Этого человека российские СМИ показывают как "украинского диверсанта" Крымская правозащитная группа

В Крымской правозащитной группе предполагают, что "диверсантов", которых в августе этого года в Крыму задержали российские спецслужбы , было не трое, как заявлялось раньше, а как минимум четверо. Четвертым фигурантом может быть Владимир Присич, водитель-дальнобойщик из Харькова, сказано в сообщении на сайте правозащитной группы.

Согласно сообщению, о предполагаемом "диверсанте" стало известно из сюжета на канале "Россия-1". В сюжете мужчина, которого представляют как дальнобойщика из Харькова Владимира Присича, рассказывает, что якобы он был завербован украинской разведкой в январе этого года, ездил по Крыму и собирал данные о находящейся там российской военной технике.

"Я был завербован в середине января 2016 года сотрудником ГУР на пункте пропуска Гоптовка — Нехотеевка. Зовут его Олег, позывной Муса, имя, должность и звание мне неизвестны. Во время вербовки Олег мне сказал, что моей задачей является сбор информации о передвижении военной техники по территории Крыма. Попросили обратить внимание на количество техники, вид техники, опознавательные знаки и на номерные знаки с определением на регионы. Мне установили сотрудники ГУР на телефон программу, по которой мне передавали информацию с задачей, которую я должен был выполнить", — говорит мужчина.

В программе на российском канале также сообщается, что якобы Присич на связь с сотрудником украинской разведки выходил, пользуясь псевдонимом Сармат, и в период с января по август 2016 года он был в Крыму восемь раз.

"Находясь в Крыму, я пять раз передавал сотруднику ГУР фотографии военной техники, БРТ, а также радиолокационных станций и автомобилей, припаркованных возле воинской части. 9 августа 2016 года у меня состоялась встреча с сотрудником ГУР в Харькове, в кафе "Кулиничи", где меня попросили перевезти нелегально на территорию РФ коробочку размером 60 на 60 и на 30 сантиметров", — рассказывает мужчина.

Крымская правозащитная группа предполагает, что Присич также мог давать показания под пытками или физическим и психологическим давлением с нарушением его права на защиту. В настоящее время судьба Присича точно неизвестна. Возможно, он находится в СИЗО Симферополя либо в СИЗО "Лефортово" в Москве.

10 августа ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержаннях ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Тем временем, в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, помимо Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея. Третьим задержанным "диверсантом" стал Редван Сулейманов.