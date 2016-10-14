Правозащитники обнаружили "крымских диверсантов" Панова и Захтея в "Лефортово"

Украинцы жалуются на жестокое обращение и не знают, для чего их вывезли в Москву.

"Крымских диверсантов" тайно вывезли в Москву неделю назад ФСБ

Граждане Украины Андрей Панов и Евгений Захтей, которых ФСБ задержало якобы за подготовку, находятся в московском СИЗО "Лефортово". В российскую столицу "крымских диверсантов" тайно доставили неделю назад, сообщила замглавы правозащитной организации "Общественная наблюдательная комиссия" Ева Меркачева.

"Мы проводили плановую проверку СИЗО "Лефортово", когда обнаружили Панова и Захтея в одной из камер изолятора. Поговорив с ними, выяснили, что их тайно доставили в Москву около недели назад. С тех пор они в "Лефортово", – пояснила правозащитница в комментарии "РИА Новости" в четверг, 13 октября.

Меркачева отметила, что оба украинца жалуются на жестокое обращение с ними и не знают, для чего их привезли в Москву.

10 августа ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержаннях ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Тем временем, в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, помимо Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.