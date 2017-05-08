Правоохранители задержали банду торговцев оружием из АТО

У преступников обнаружили автомат Калашникова, три винтовки Мосина и два гранатомета.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали группу преступников, продававших в нескольких областях Украины оружие и боеприпасы, вывезенные из зоны АТО.

Согласно сообщению пресс-службы СБУ, оперативники Одесского управления СБ Украины задержали одного из участников группировки при попытке продажи автомата Калашникова с патронами.

"В ходе одновременных обысков по месту проживания злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с воинских арсеналов. Сотрудники спецслужбы изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовку с маркировкой "ММГ ВМ", винтовку калибра 32 мм, по два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет "РМ-63 ЯАК", - говорится в сообщении.

Преступники также хранили десять гранат к подствольному гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальных мины и почти пять тысяч патронов разного калибра и пр. По месту проживания одного из фигурантов правоохранители изъяли также оборужования для изготовления боеприпасов.

По указанным фактам открыто уголовное производство по статье 263-1 и ст. 263 УК Украины. Пятерым задержанным сообщили о подозрении.

В июне прошлого года издание Der Spiegel писало, что контрабандисты начали массово вывозить оружие из зоны АТО. Отмечалось, что украинские военные и полиция находят все новые тайники с арсеналом, а в прилегающей области России возросло количество преступлений с применением оружия.