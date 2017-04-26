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Правоохранители снова пришли с обысками в офис "Укргаздобычи"

26 апреля в 18:00

Сотрудники СБУ объяснили новые обыски информацией о незаконном использовании ПО в офисе компании.

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Сотрудники СБУ снова обыскивают офис "Укргаздобычи"
РБК-Украина
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в офис ПАО "Укргаздобыча".

Как сообщает пресс-служба компании, обыски проводятся по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов.

"Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое Компания официально и легально закупила через систему Прозорро. Подобные действия могут дестабилизировать работу УГД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания сотрудничает с представителями СБУ.

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Напомним, 8 февраля правоохранители провели санкционированные обыски в офисах ПАО "Укргаздобыча" в Киеве, Полтаве и Харьковской области, а также в офисах частных коммерческих структур в рамках уголовного производства о преступной растрате 95 млн грн государственных средств через договоры о предоставлении охранных услуг.

Подробнее о целях и возможных последствиях проведенных тогда обысков в офисах ПАО "Укргаздобыча" читайте в статье Ганны Лютой "Разведка боем. Силовики прощупали "Укргаздобычу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги обыск Укргаздобыча СБУ
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