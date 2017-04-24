Правоохранители расследуют подрыв автомобиля ОБСЕ как теракт

Ход расследования находится на контроле прокурора Луганской области.
"По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области", –сообщили журналистам в прокуратуре Луганской области.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокурора Луганской области.
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села
Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.Интерфакс-Украина