Правоохранители расследуют подрыв автомобиля ОБСЕ как теракт

Ход расследования находится на контроле прокурора Луганской области.

В СБУ открыли уголовное дело по факту подрыва автомобиля ОБСЕ в ОРЛО osce.org

Управление СБУ в Луганской области открыло в связи с подрывом автомобиляна оккупированной территории Луганской области уголовное производство по ч. 3. ст. 258 УК Украины (Террористический акт, повлекший гибель человека).

"По данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека). Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области", –сообщили журналистам в прокуратуре Луганской области.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокурора Луганской области.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села

Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.