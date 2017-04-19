Правоохранители отчитались о задержании в Одессе пророссийских провокаторов

По информации СБУ, Россия также готовит провокации на территории Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

В СБУ рассказали о провокациях, которые РФ намерена организовать в Украине на майские праздники Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Одессе задержаны организаторы провокационного митинга, заказанного и профинансированного из РФ, заявил начальник аппарата главыАлександр Ткачук в ходе брифинга 19 апреля.

По его словам, на данном "марше", организованном якобы в поддержку этнических болгар, планировалось организовать столкновение с участием якобы ультраправых сил. При этом, следствие не установило присутствия на марше ни одного этнического болгарина.

"Организаторы планировали провокации. Якобы ультраправые должны были напасть на участников мирной демонстрации", - отметил Ткачук.

По его словам, у СБУ есть информация о том, что подобного рода акции планируются на юге и востоке Украины в первых числах мая.

"К сожалению, наша служба получает и другую информацию о том, что это может быть не последняя акция, которую российская сторона пытается организовать на территории нашего государства с одной и той же целью – создания негативного имиджа Украины и разжигание межэтнической межрасовой вражды. Будто в Украине существует конфликт между различными общинами, что не соответствует действительности. По нашим данным, такие акции протеста сейчас планируются и на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Наша служба будет делать все для того, чтобы такие провокации вовремя предупредить", - заключил Ткачук.

Напомним, 10 апреля на Алее Славы у памятника неизвестному матросу в Одессе, где проходили мероприятия, приуроченные к 72 годовщине освобождения города от фашистских захватчиков, произошел конфликт между активистами патриотических организаций и представителями пророссийских сил.

Полноценное столкновение предотвратили правоохранители, которые задержали по меньшей мере шестерых участников инцидента.