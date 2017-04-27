Правоохранители Мариуполя проводят спецоперацию по поиску боевиков и изъятию оружия

В полиции Донетчины призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным мерам безопасности.

В Мариуполе продолжается спецоперация

в четверг, 27 апреля, проходит операция по оперативно-профилактической отработке города, сообщил руководитель Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, сигнал тревоги правоохранители города получили около 5:00 часов утра. Во время операции полицейские Донетчины планируют задержать участников незаконных вооруженных формирований и изъять оружие, боеприпасы и взрывчатку.

"27.04.17, утро, около 5:00, Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины - начало. Цель - охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", - написал глава правоохранителей Донетчины.

Он призвал жителей и гостей Мариуполя с пониманием отнестись к принятым мерам безопасности.

Напомним, в конце марта в Мариуполе Донецкой области взорвался автомобиль начальника донецкой контрразведки Службы безопасности Украины Александра Хараберюша.

В СБУ взрыв связали с его профессиональной деятельностью. "У нас есть версии, у нас есть подозреваемые. Для Службы безопасности Украины дело чести найти тех, кто совершил теракт против нашего сотрудника", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.