Правительство выводит из госсобственности 244 печатных СМИ

Это более половины коммунальных СМИ в стране.

СМИ избавляют от государственного влияния upg.com.ua

Кабинет министров в среду, 23 ноября, утвердил перечень из 244 печатных СМИ и редакций, которые подлежат разгосударствлению.

"Сегодня Правительство сделало шаг на пути разгосударствления печатных средств массовой информации. Цель реформы - лишить эти СМИ государственного влияния и сделать их интересными и информативными. Кабинет Министров на сьогоднишьоему заседании утвердил список из 244-х печатных изданий, которые выразили желание принять участие в первом этапе реформирования - это более половины коммунальных СМИ в стране", - написал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разгосударствлении печатных СМИ. Он вступил в силу с 1 января 2016 года.