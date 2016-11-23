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Правительство выводит из госсобственности 244 печатных СМИ

23 ноября в 15:34

Это более половины коммунальных СМИ в стране.

газеты
СМИ избавляют от государственного влияния
upg.com.ua
Кабинет министров в среду, 23 ноября, утвердил перечень из 244 печатных СМИ и редакций, которые подлежат разгосударствлению.

"Сегодня Правительство сделало шаг на пути разгосударствления печатных средств массовой информации. Цель реформы - лишить эти СМИ государственного влияния и сделать их интересными и информативными. Кабинет Министров на сьогоднишьоему заседании утвердил список из 244-х печатных изданий, которые выразили желание принять участие в первом этапе реформирования - это более половины коммунальных СМИ в стране", - написал пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook.

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26 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о разгосударствлении печатных СМИ. Он вступил в силу с 1 января 2016 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги СМИ правительство министр
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