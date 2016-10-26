Правительство выделило 1,4 млн грн помощи пострадавшим на Майдане

Деньги будут выделены из специального фонда государственного бюджета Министерству социальной политики.

Еще 20 человек, получивших ранения на Майдане, получат единовременную помощь от государства Василий Артюшенко, ZN.UA

Кабинет министров Украины выделил 1 млн 414 тыс. грн на выплату единоразовой материальной помощи 20 гражданам, которые получили телесные повреждения средней тяжести в ходе Евромайдана в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что средства будут выделены из специального фонда государственного бюджета Министерству социальной политики.

Правительство Украины неоднократно выделяло помощь семьям героев Небесной сотни и пострадавшим на Майдане. В частности, в 2015 году единовременная помощь составляла 121 тыс. грн для семей погибших и 60 тыс. грн для тяжелораненых на Майдане.

В июне 2016 года Кабинет министров Украины выделил пострадавшим, а также семьям погибших в ходе Революции достоинства в Киеве одноразовую помощь в размере около 29 млн грн.