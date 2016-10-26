Правительство выделило 1,4 млн грн помощи пострадавшим на Майдане

Деньги будут выделены из специального фонда государственного бюджета Министерству социальной политики.
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что средства будут выделены из специального фонда государственного бюджета Министерству социальной политики.
Правительство Украины неоднократно выделяло помощь семьям героев Небесной сотни и пострадавшим на Майдане. В частности, в 2015 году единовременная помощь составляла 121 тыс. грн для семей погибших и 60 тыс. грн для тяжелораненых на Майдане.
В июне 2016 года Кабинет министров Украины выделил пострадавшим, а также семьям погибших в ходе Революции достоинства в Киеве одноразовую помощь в размере около 29 млн грн.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,