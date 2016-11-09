Правительство Украины ввело референтные цены на ряд лекарств

С 2017 года цены на ряд лекарств в Украине не могут быть выше, чем в странах Восточной Европы.

Цены на некоторые лекарства в Украине привязали к восточно-европейским Андрей Товстыженко, ZN.UA

ввел с 1 января 2017 года референтные цен на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы.

"Мы берем пять стран: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия, по действующему веществу, не по коммерческому названию препарата. Мы устанавливаем по этим пяти странам среднюю цену, и в Украине цена на эти препараты и компоненты не может быть выше, чем средняя", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что те, кто занимался лекарствами в Украине, используя монопольное положение, делали цены неприемлемыми и нечестными. "Мы в этом вопросе должны поставить точку", - сказал премьер.

По его словам, "не может так быть, чтобы один и тот же препарат, например, в Польше, стоит, условно говоря, 50 грн, а в Украине тот же препарат стоит 150". Гройсман считает, что на этом десятилетиями обогащались посредники фармацевтического рынка.

Премьер напомнил, что ранее в 2016 году была проведена либерализация регистрации лекарств из стран Запада.

16 июня президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О лекарственных средствах" об упрощении государственной регистрации лекарственных средств. Порошенко назвал принятие закона неординарным событием, к которому страна шла долгие годы, когда представители власти, бизнеса и монополисты рынка медицинских препаратов пытались выстроить барьеры.