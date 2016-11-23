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Правительство Украины согласилось принять от Евросоюза 15 млн евро на борьбу с коррупцией

23 ноября в 13:15

Для борьбы с коррупцией в Украине будут применены лучшие европейские практики.

заседание правительства
На борьбу с коррупцией в Украине бросят 15 млн европейских денег
Правительственный портал
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Европейским Союзом о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине".

"Проектом распоряжения предлагается утвердить проект соглашения и предоставить полномочия на его подписание вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Напомним, что Европейский Союз и Дания выделяют 16 млн евро на поддержку трех инициатив по противодействию коррупции в Украине.

Из 16 млн евро вклад Евросоюза составляет 15 млн евро, остальное – средства Королевства Дания.

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В октябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решило проверить шесть министерств. Согласно утвержденному плану, до конца 2016 года проверки пройдут в министерствах обороны, энергетики и угольной промышленности, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, образования и науки, а также аграрной политики и продовольствия.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги коррупция инициатива
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