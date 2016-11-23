Правительство Украины согласилось принять от Евросоюза 15 млн евро на борьбу с коррупцией

Для борьбы с коррупцией в Украине будут применены лучшие европейские практики.

На борьбу с коррупцией в Украине бросят 15 млн европейских денег Правительственный портал

одобрил проект соглашения с Европейским Союзом о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине".

"Проектом распоряжения предлагается утвердить проект соглашения и предоставить полномочия на его подписание вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Напомним, что Европейский Союз и Дания выделяют 16 млн евро на поддержку трех инициатив по противодействию коррупции в Украине.

Из 16 млн евро вклад Евросоюза составляет 15 млн евро, остальное – средства Королевства Дания.

В октябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решило проверить шесть министерств. Согласно утвержденному плану, до конца 2016 года проверки пройдут в министерствах обороны, энергетики и угольной промышленности, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, образования и науки, а также аграрной политики и продовольствия.