Правительство Украины перенесло рабочие дни в 2017 году

На День победы и на День независимости в Украине будет четыре выходных дня подряд.

Стало известно, сколько выходных дней будет на День независимости Василий Артюшенко, ZN.UA

Украины принял распоряжение "О переносе рабочих дней в 2017 году".

Документом рекомендовано в 2017 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) перенести рабочие дни:

- с понедельника 8 мая - на субботу 13 мая;

- с пятницы 25 августа - на субботу 19 августа.

Таким образом на 9 мая в Украине будет четыре выходных (с 6 по 9 мая), на День независимости – также четыре – с 24 до 27 августа.

Действие распоряжения не касается органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Напомним, что рождественские праздники в Украине будет по три выходных подряд. Поскольку Новый год 1 января выпадает на воскресенье, то дополнительным выходным будет понедельник, 2 января. Рождество Христово 7 января приходится на субботу, соответственно, еще одним выходным днем будет 9 января (понедельник).