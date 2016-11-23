Правительство Украины отменило минимальную стоимость нотариальных услуг

Отмена минимальной стоимости позволит бизнесу сэкономить около 1 млрд грн до 2020 года.

У нотариусов забрали гигантскую кормушку Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украины отменил минимальный размер оплаты услуг нотариуса, установленный указом президента №762 от 10 июля 1998 года на уровне 1%.

"Согласно нашим оценкам, до 2020 года только это решение позволит сэкономить для бизнеса около 1 млрд грн", – прокомментировал этот шаг правительства первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов на заседании Кабинета министров

При этом он отметил, что рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого ограничения искривляет конкуренцию, приводит к лишним расходам бизнеса, возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом".

Нефедов напомнил, что в 2005 году из-за такой минимальной цены государству пришлось заплатить нотариусу за переоформление "Криворожстали" 250 млн грн.

Минэкономразвития, ссылаясь на экспертов, оценивает общий объем операций с недвижимостью в 2014 году в 55 млрд грн, что означает получение нотариусами за свои услуги как минимум 550 млн грн.

В 2013 году Кабинет министров Украины планировал установить плату за нотариальные услуги исходя из соотношения к минимальной заработной плате в стране, а также четко определить перечень таких услуг и установить минимальный/максимальный предел оплаты за услуги, связанные с совершаемыми частными нотариусами нотариальными действиями. регулирования платы за совершение нотариальных действий.