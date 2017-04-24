Правительство разработает минимальную культурную корзину

В разработке минимальной культурной корзины примут участие пять министерств: Минкультуры, Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, Минрегион.

Минимальные культурные потребности сложат в одну корзину Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров Украины планирует до II квартала 2017 года разработать и утвердить "минимальную культурную корзину" (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами).

Это положение содержится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год, утвержденном распоряжением от 3 апреля № 275-р.

Согласно распоряжению, разработкой корзины займутся четыре министерства: Минкультуры, Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, Минрегион.

Ожидается, что утверждение минимальной культурной корзины будет способствовать "обеспечению социальных гарантий населения на получение культурных услуг и равного доступа к таким услугам".

В октябре 2016 года Кабинет министров утвердил новую потребительскую корзину. Наборы продуктов утверждены исходя из нормы 2790,8 ккал в день для работоспособного человека. Корзина рассчитана на потребностях человека в год. В частности, в годовую норму включены 99 кг хлеба, 95 кг картофеля, 28 кг капусты, 25 кг огурцов и помидоров, 24 кг сахара, 16 кг говядины, 8 кг свинины, 2 кг сала и т.п.