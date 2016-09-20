Правительство намерено инициировать пересмотр "закона Савченко"

Гройсман пообещал активизировать борьбу с преступностью.

Гройсман рассказал о росте уровня преступности в Украине Правительственный портал

Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде отменить или внести изменения в закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания".

"Правительство выйдет в ближайшее время на то, чтобы отменить "закон Савченко" или его изменить", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканла ICTV вечером в понедельник, 19 сентября.

Глава правительства пояснил позицию Кабмина ростом уровня преступности в стране.

"Поданный одной фракцией, закон имени одного народного депутата позволил десяткам тысяч преступников выйти сегодня на свободу. И вы посмотрите - изнасилования, убийства, грабежи - в большинстве своем эти люди освобождены по, так называемому, "закону Савченко"...поэтому мы должны активизировать борьбу с бандитизмом", – поояснил премьер.

В ноябре 2015 года Верховная Рада внесла изменения Уголовный кодекс, согласно которым предварительное заключение будут засчитывать за два года в колонии (так называемый "закон Савченко").

Законодательная инициатива Савченко подверглась жесткой критике со стороны Генпрокуратуры и полиции.

Глава НПУ Хатия Деканоидзе в интервью ZN.UA отметила, что из-за закона Савченко происходит большая беда. "Шесть тысяч человек уже вышли из заключения. 90% этих людей — достаточно весомые в криминальном мире люди, совершившие тяжкие преступления. Нужно вносить изменения в этот закон", - подчеркнула Деканоидзе.