Правительство будет доплачивать военным за риск для жизни

Бойцам сил специальных операций к зарплате теперь полагаются надбавки в размере до 100 процентов прожиточного минимума.

Бойцам спецназа будут доплачивать за риск pravda.com.ua

Военнослужащим Сил специальных операций установили надбавку к зарплате в размере до 100% прожиточного минимума.

Соответствующая норма закреплена а постановлении Кабинета министров №883 от 30 ноября, текст которого опубликован на Правительственном портале.

"Принятие решения обусловлено повышенным риском для жизни и особенностями во время выполнения боевых (специальных) заданий, которые не свойственны другим подразделениям ВСУ. Кроме этого, это повысит социальную защиту и мотивацию к прохождению военной службы", - сказано в постановлении.

Как сообщалось, в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, с января 2016 года зарплата военнослужащих-контрактников составляет минимум 7 тыс. гривень в месяц.

В 2015 году им платили 5 – 6,5 тыс. гривень в месяц.