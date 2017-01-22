Топ Новости
<
>

Прах Александра Олеся перевезут на родину до конца следующей недели

22 января в 01:38

Власти Чехии дали свое разрешение на вывоз останков писателя. 

Олесь
Прах Олеся через неделю вернут в Украину
Прах украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину в конце следующей недели, заявил на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский. 

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат. 

21 января в столице Праге по инициативе украинской общины была отслужена панихида по Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе. 

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что место для перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве на Лукьяновском кладбище уже определено.

Читайте также: Порошенко поручил Минкульту организовать перезахоронение останков Александра Олеся в Украине

Как сообщалось, Александра Олеся перезахоронят на Лукьяновском кладбище. Правительство выделило средства на транспортировку останков писателя в Украину.

По материалам: Радіо Свобода
Читайте также
Тэги Украина писатель Прага прах Лукьянов кладбище разрешение транспорт министр панихида культура Киев община
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.44
EUR 29.28
Последние новости