Прах Александра Олеся перевезут на родину до конца следующей недели

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Власти Чехии дали свое разрешение на вывоз останков писателя.

Прах Олеся через неделю вернут в Украину

Прах украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину в конце следующей недели, заявил на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский.

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.

21 января в столице Праге по инициативе украинской общины была отслужена панихида по Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что место для перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве на Лукьяновском кладбище уже определено.

Как сообщалось, Александра Олеся перезахоронят на Лукьяновском кладбище. Правительство выделило средства на транспортировку останков писателя в Украину.