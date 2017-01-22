Прах Александра Олеся перевезут на родину до конца следующей недели

Власти Чехии дали свое разрешение на вывоз останков писателя.
"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.
21 января в столице Праге по инициативе украинской общины была отслужена панихида по Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что место для перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве на Лукьяновском кладбище уже определено.
Как сообщалось, Александра Олеся перезахоронят на Лукьяновском кладбище. Правительство выделило средства на транспортировку останков писателя в Украину.Радіо Свобода