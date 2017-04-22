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Позиции ВСУ обстреляли 25 раз - штаб АТО

22 апреля в 19:32

Ранен военнослужащий.   

АТО ВСУ Широкино
Позиции ВСУ вновь обстреляли
Пресс-центр АТО/Facebook
Боевики в зоне проведения АТО по состоянию на 18:00 25 раз обстреливали позиции украинских военных, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на донецком направлении. 

"Враг вел огонь из 82-мм минометов и из вооружения БМП по позициям вблизи Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песок враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - отмечают в штабе АТО. 

На приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино, из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров вел огонь в районе Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия – по позициям ВСУ у Лебединского. 

Луганское направление было обстреляно из стрелкового оружия в районе Валуйского. 

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За минувшие сутки, 21 апреля, в зоне АТО в Донбассе двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов позиций украинской армии террористами "ДНР".

По материалам: ZN.UA
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