Позиции ВСУ обстреляли 25 раз - штаб АТО

Ранен военнослужащий.
Наиболее напряженная ситуация наблюдается на донецком направлении.
"Враг вел огонь из 82-мм минометов и из вооружения БМП по позициям вблизи Луганского. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки. Защитников Зайцево и Песок враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - отмечают в штабе АТО.
На приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино, из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров вел огонь в районе Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия – по позициям ВСУ у Лебединского.
Луганское направление было обстреляно из стрелкового оружия в районе Валуйского.
За минувшие сутки, 21 апреля, в зоне АТО в Донбассе двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов позиций украинской армии террористами "ДНР".ZN.UA