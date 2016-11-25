Пожар на коллекторе в Киеве мог быть попыткой сорвать допрос Януковича – СМИ

Коммуникациям нанесен значительный ущерб, что может усложнить допрос экс-президента.

Пожар в подземном коллекторе мог быть спланирован

, который произошел вечером в четверг, 24 ноября, мог быть намерено организован, чтобы сорвать видеодопрос в суде экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил канал "112.Украина" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Кабель в подземном коллекторе горел по адресу Жилянская 86. Обратите внимание, ГосЧС несколько часов не приступала к тушению пожара, потому что "ожидали письменного разрешения от "Киевэнерго". Таким образом, коммуникациям нанесен значительный ущерб, что может усложнить допрос Януковича", - отметил собеседник канала.

Также сообщается, что о возможности технических неполадок во время видеодопроса сообщали как в Генеральной прокуратуре Украины, так и адвокаты Януковича.

Как сообщалось, пожарным пока точно неизвестно, что послужило причиной возгорания в коллекторе на Жилянской. Возможно, был поврежден один из проложенных кабелей.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева принял решение допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции 25 ноября в 13:00 в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Ранее начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.