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Пойманный на взятке львовский чиновник вышел под залог в 2 млн грн

3 декабря в 17:56

Начальника департамента Львовского горсовета задержали при получении 80 тыс грн взятки. Заплатил за свободу 2 млн грн.

Юрий Голец
Львовский взяточник нашел 2 млн грн, чтобы выйти на свободу
portal.lviv.ua
Начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец уплатил залог 2 млн грн и был выпущен из изолятора временного содержания, сообщила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская.

"В пятницу был внесен залог и его выпустили из ИВС", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 17 ноября правоохранители устроили обыски в кабинетах первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева и начальника управления ЖКХ Львовского горсовета Юрия Гольца, которого утром задержали с поличным при получении 80 тыс. грн взятки от одного из местных бизнесменов. 

19 ноября Шевченковский районный суд Львова заключил Гольца под стражу на два месяца с возможностью внесения 2 млн грн залога.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Львов взятка начальник
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