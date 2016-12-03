Пойманный на взятке львовский чиновник вышел под залог в 2 млн грн

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Начальника департамента Львовского горсовета задержали при получении 80 тыс грн взятки. Заплатил за свободу 2 млн грн.

Львовский взяточник нашел 2 млн грн, чтобы выйти на свободу portal.lviv.ua

Начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец уплатил залог 2 млн грн и был выпущен из изолятора временного содержания, сообщила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская.

"В пятницу был внесен залог и его выпустили из ИВС", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, что 17 ноября правоохранители устроили обыски в кабинетах первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева и начальника управления ЖКХ Львовского горсовета Юрия Гольца, которого утром задержали с поличным при получении 80 тыс. грн взятки от одного из местных бизнесменов.

19 ноября Шевченковский районный суд Львова заключил Гольца под стражу на два месяца с возможностью внесения 2 млн грн залога.