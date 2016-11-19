Пойманного на взятке львовского чиновника отправили в СИЗО

Начальник департамента ЖКХ Львовского горсовета Голец сможет выйти на свободу после внесения 2 миллионов гривень залога.
Соответствующее решение в субботу, 19 ноября, принял Шевченковский районный суд Львова.
"Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 миллионов гривень. Если залог внесут, он сможет выйти на свободу", – сообщила ресс-секретарь главного управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячковская.
Напомним, 17 ноября правоохранители устроили обыски в кабинетах первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева и начальника управления ЖКХ Львовского горсовета Юрия Гольца, которого утром задержали с поличным при получении 80 тысяч гривень взятки от одного из местных бизнесменов. По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).Интерфакс-Украина