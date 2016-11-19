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Пойманного на взятке львовского чиновника отправили в СИЗО

19 ноября в 19:29

Начальник департамента ЖКХ Львовского горсовета Голец сможет выйти на свободу после внесения 2 миллионов гривень залога.

Юрий Голец
Начальника департамента ЖКХ Львовского горсовета задержали при получении 80 тысяч гривень взятки. Чтобы выйти на свободу, он должен внести 2 миллиона гривень залога
portal.lviv.ua
Начальника Управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрия Гольца, задержанного при получении взятки, заключили под стражу на два месяца с возможностью внесения 2 миллионов гривень залога.

Соответствующее решение в субботу, 19 ноября, принял Шевченковский районный суд Львова.

"Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 миллионов гривень. Если залог внесут, он сможет выйти на свободу", – сообщила ресс-секретарь главного управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячковская.

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Напомним, 17 ноября правоохранители устроили обыски в кабинетах первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева и начальника управления ЖКХ Львовского горсовета Юрия Гольца, которого утром задержали с поличным при получении 80 тысяч гривень взятки от одного из местных бизнесменов. По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Львов взятка коррупция Голец
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1 комментарий
  • butuzov75 Сегодня, 22:31 Головбухи УПРАВЛІНЬ ОСВІТИ м. Києва щомісяця офіційно отримують премії, що у декілька разів (!) перевищують їх посадовий оклад. Премії цих головбухів формуються із невиплаченої частини надбавок і доплат : подивіться у штатні розписи і ви побачите, що головбух для спеціалістів зазначає 50-відсоткову надбавку, а реально виплачує їм лише по 20-30 відсотків ; решту головбух розподіляє на власний розсуд у вигляді премій , в основному, собі та заступникам. Ответить Цитировать Пожаловаться
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