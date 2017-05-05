Пойманного на 250 тысячах евро взятки сельского голову оставили в СИЗО

Председателя сельского совета Мартусовки на Киевщине отстранили от должности на время следствия.
Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты подозреваемого Василия Косовца в четверг, 4 мая, и оставила ее без удовлетворения.
Решение Голосеевского районного суда Киева от 14 апреля, согласно которому сельского голову отстранили от должности, изъяли у него служебное удостоверение и арестовали на 60 дней, осталось в силе.
Напомним, 20 марта оперативники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киева задержали сельского голову Мартусовки Василия Косовца во время получения им крупной взятки в рабочем кабинете.
По данным следствия, сельский голова получил 250 тысяч евро от представителя строительной компании за содействие в выделении земельного участка площадью 4 га
Вся сумма взятки была передана злоумышленнику в помещении сельсовета, где и было проведено задержание. Суд арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью внесения 5 миллионов гривень залога.ZN.UA