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Пойманного на 250 тысячах евро взятки сельского голову оставили в СИЗО

5 мая в 01:25

Председателя сельского совета Мартусовки на Киевщине отстранили от должности на время следствия.

Василий Косовец взятка
У сельского головы Мартусовки изъяли служебное удостоверение
СБУ
Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда первой инстанции о заключении под стражу и отстранение от должности сельского головы Мартусовки Бориспольского района Киевской области, которого задержали при получении 250 тысяч евро взятки.

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты подозреваемого Василия Косовца в четверг, 4 мая, и оставила ее без удовлетворения.

Решение Голосеевского районного суда Киева от 14 апреля, согласно которому сельского голову отстранили от должности, изъяли у него служебное удостоверение и арестовали на 60 дней, осталось в силе.

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Напомним, 20 марта оперативники СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киева задержали сельского голову Мартусовки  Василия Косовца во время получения им крупной взятки в рабочем кабинете.

По данным следствия, сельский голова получил 250 тысяч евро от представителя строительной компании за содействие в выделении земельного участка площадью 4 га

Вся сумма взятки была передана злоумышленнику в помещении сельсовета, где и было проведено задержание. Суд арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью внесения 5 миллионов гривень залога.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мартусовка взятка Борисполь прокуратура суд коррупция коррупция
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