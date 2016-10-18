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Появилось фото охранника "Моторолы", которого взорвали вместе с ним в лифте

18 октября в 19:30

Охранник носил прозвище "Гога".

Гога

Журналист Денис Казанский опубликовал фотографию охранника боевика "ДНР" "Моторолы", который находился с ним в лифте во время взрыва.

По информации журналиста, охранник был известен под прозвищем "Гога".

"Охранник "Моторолы", который был взорван вместе с ним в лифте", - подписал Казанский опубликованное фото на своей странице в Facebook.

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Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность за ликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги лифт фото боевики охранник ДНР ликвидация
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