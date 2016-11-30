Потерпевшие по "делу 30 ноября" отказались покидать суд после переноса заседания из-за неявки обвиняемых "беркутовцев"

Группа евромайдановцев потребовала отставки Луценко и увольнения всех сотрудников МВД, совершавших преступления против участников Революции Достоинства.

Потерпевшие в деле против четырех бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", подозреваемых в избиении участников Евромайдана 30 ноября 2013 года, отказались покидать здание суда в знак протеста против переноса заседания.

Судья Елена Мелешак в среду, 30 ноября, перенесла заседание на 7 декабря в связи с неявкой прокуроров и двух подозреваемых экс-"беркутовцев". По словам Михаила Кваши, адвоката обвиняемых Андрея Дидюка и Евгения Антонова, они не явились на заседание, так как находятся на лечении в госпитале МВД. Документов, подтверждающих это, защитник не предоставил.

К акции протеста в Шевченковском районном суде Киева присоединились 12 потерпевших. О начале бессрочной акции сообщил их адвокат Александр Бащук, передает "Радио Свобода".

Потерпевшие "делу 30 ноября" составили открытое письмо, адресованное президенту Петру Порошенко, с требованиями уволить генерального прокурора Юрия Луценко, создать специализированный суд по делам Евромайдана, обнародовать результаты аттестации полиции, а также уволить всех действующих сотрудников МВД, причастных к преступлениям против участников Революции Достоинства.

"Мы требуем, чтобы Генпрокуратура начала работать, или генеральный прокурор Юрий Луценко, который полгода ее возглавляет, освободил место для человека, который сможет организовать адекватную и объективную работу… Мы также требуем опубликовать списки аттестации Нацполиции, потому что видим, как одиозные личности, которые проходят в качестве обвиняемых по этому делу, остаются на своих должностях", – заявил потерпевший Виталий Кузьменко.

Бывших заместителей командира "Беркута" Андрея Дидюка и Николая Тягнырядно, а также бывших командиров рот Евгения Антонова и Юрия Шевченко обвиняют в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций (статья 340 Уголовного кодекса Украины) и превышении власти (статья 365 Уголовного кодекса Украины) во время событий 30 ноября 2013, а именно - силовом разгоне мирной акции протеста.

Ранее сообщалось, что руководство Национальной полиции приняло решение отстранить от службы бывших сотрудников расформированного спецподразделения "Беркут" на время расследования преступлений против участников Революции Достоинства 2013-2014 года.

Также в НПУ сообщили, что Евгений Антонов, идентифицированный как один из активных участников разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, был уволен до начала проведения аттестации.

Подробнее о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".