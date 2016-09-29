Постепенный переход к страховой медицине начнется с 2017 года

Первые шаги по принципу "деньги ходят за пациентом" уже внедряются. Завершение медицинской реформы обещают в 2020 году.

Розенко заявил о постепенном переходе к страховой медицине уже с 2017 года kmu.gov.ua

Постепенный переход к применению принципов страховой медицины начнется с 2017 года, заявил вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко.

"По нашей программе, полный переход к страховой медицине и медицинская реформа должны состояться в течение трех лет. Чтобы это не было шоком ни для людей, ни для врачебного сообщества", - сказал Розенко, цитирует его слова пресс-служба.

Он уточнил, что этот процесс начнется уже со следующего года и на конечную модель медицинской реформы выйдет в 2020 году.

По его словам, первые шаги по принципу "деньги ходят за пациентом" (финансирование медицинских услуг, предоставляемых пациентам, а не больничных коек) уже внедряются, но процесс происходит "непросто и болезненно", а также "не до конца воспринимается медицинским сообществом", поскольку для этого требуется пройти через конкуренцию и повысить качество услуг.

Напомним, по данным всемирного доклада о социальной защите, который готовит Международная организация труда, доля прямых расходов населения на здравоохранение (без любых схем страхования или накопления) в Украине одна из самых высоких среди стран Европы; в большинстве стран ЕС она не превышает 12-25%.

Подробнее об интегрированной модели медпомощи читайте в статье Александра Ябчанки "Медицинская реформа: когда деньги наконец пойдут за пациентом?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".