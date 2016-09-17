Посольство РФ направило Украине ноту протеста из-за ночного "салюта"

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Российская сторона требует обеспечить безопасность дипмиссии.

Посольство РФ требует немедленно расследовать ночной инцидент http://greener-grass.ru/

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста, требуя расследовать ночное нападение.

"В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ.

Напомним, в ночь на субботу, 17 сентября, в Киеве неизвестные с салютами атаковали посольство России. Нападавших было около 20 человек, все в балаклавах. Два человека в это время держали развернутый плакат с надписью: "Русские свиньи, здесь вам сегодня фейерверк, а завтра будут Грады". Местная полиция их не задержала. В результате инцидента никто не пострадал.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.