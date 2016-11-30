Посол Украины в Германии: украинцы почувствуют позитивные изменения через три года

Мельник объяснил, чем отличается Украина до и после Майдана и когда удастся вернуть Крым.

Мельник убежден, что украинцы почувствуют позитивные изменения. Flickr/Heinrich-Böll-Stiftung

Несмотря на все трудности, большинство украинцев не жалеет, что два года назад произошли массовые протесты на. Об этом в интервью Bild сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, тогда украинцы "вернули себе свободу и гордость за самих себя". По его мнению, тот процесс, через который сейчас проходит Украина, - это болезненный процесс, который займет некоторое время.

"Сейчас гражданское общество с большим интересом следит за тем, что делает власть. В этом заключается большая разница между тем, что было до Майдана, и тем, что после. Сейчас ни один человек при власти не может себе позволить вести себя так, как ему заблагорассудится, как это было во времена Януковича. Сегодня граждане не допустят, чтобы произошло нечто такое, что противоречило бы их интересам или было против демократии и свободы. Это самое важное. Я думаю, что организм Украины становится здоровее и сильнее с каждым днем", - сказал украинский посол.

На вопрос о слишком медленной борьбе с коррупцией в Украине Мельник ответил, что все же сегодня Киев сделал хоть и недостаточно, но больше, чем когда-либо с 1991 года. Он упомянул о создании НАБУ, о работе 200 антикоррупционных следователей и о "беспрецедентной" системе электронного декларирования, через которую чиновники должны реестрировать свои состояния, а украинцы их могут проконтролировать.

В интервью посол в Германии также признал, что изменения в Украине заметили далеко не все.

"Сейчас люди чувствуют слишком мало улучшений. Через три года изменения наконец станут ощутимыми и для маленького человека в Украине – в кошельке, в судебной системе, в условиях свободы. Взятки больше будут не нужны. Мы потерпим поражение, если люди не почувствуют, что Революция достоинства привела к определенным положительным последствиям", - сказал Мельник.

Также в интервью он выразил убеждение, что Крым и Донбасс вернутся в состав Украины. Это произойдет "не завтра", однако, по мнению посла, украинцы проявят терпеливость и смогут со временем добиться возвращения захваченных территорий.

Ранее старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд в статье для Atlantic Council писал, что реформы в Украине не зайдут далеко без решения проблем безопасности. Ведь чем успешнее будут положительные изменения в Украине, тем более агрессивно будет вести себя Россия.

Тем временем, издание Blommberg писало, что Дональд Трамп и медленные реформаторы толкают Украину ближе к России. Друзья Киева на Западе считают, что украинскому правительству следует удвоить усилия в создании сильной экономики и институтов, а также как можно скорее завершить программу МВФ.