Посол США в ОБСЕ заявил о возможном нападении боевиков "ДНР" на Мариуполь

В ОБСЕ призвали сепаратистов и Россию отвести запрещенное вооружение.

В ОБСЕ не исключают нападение боевиков на Мариуполь 0629.com.ua

Посол США при ОБСЕ Дэниел Бэер предупредил о возможности наступления российско-террористических сил на Мариуполь и его пригороды.

"Мы и до сих пор серьезно обеспокоены из-за наращивания сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя", - заявил Бэер 17 ноября на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает УНИАН.

По словам Бэера, еще 14 ноября боевики блокировали доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые хотели посетить два района, расположенных к северо-востоку от Мариуполя.

"Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности" - заявил Бэер. В связи с этим дипломат сообщил, что ОБСЕ призывает "Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, предоставить наблюдателям полный и неограниченный доступ к районам вблизи Мариуполя и немедленно отвести запрещенное вооружение", - заявил Бэер.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ сообщала об ограничении доступа к участкам разведения сил в зоне АТО. 16 ноября, в пресс-службе штабе АТО сообщали о сокращении обстрелов. В четверг, 17 ноября, их количество снова возросло.