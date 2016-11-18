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Посол США в ОБСЕ заявил о возможном нападении боевиков "ДНР" на Мариуполь

18 ноября в 07:19

В ОБСЕ призвали сепаратистов и Россию отвести запрещенное вооружение.

Мариуполь
В ОБСЕ не исключают нападение боевиков на Мариуполь
0629.com.ua
Посол США при ОБСЕ Дэниел Бэер предупредил о возможности наступления российско-террористических сил на Мариуполь и его пригороды.

"Мы и до сих пор серьезно обеспокоены из-за наращивания сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя", - заявил Бэер 17 ноября на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает УНИАН. 

По словам Бэера, еще 14 ноября боевики блокировали доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые хотели посетить два района, расположенных к северо-востоку от Мариуполя.

 "Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности" - заявил Бэер. В связи с этим дипломат сообщил, что ОБСЕ призывает "Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, предоставить наблюдателям полный и неограниченный доступ к районам вблизи Мариуполя и немедленно отвести запрещенное вооружение", - заявил Бэер.

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Напомним, ранее СММ ОБСЕ сообщала об ограничении доступа к участкам разведения сил в зоне АТО. 16 ноября, в пресс-службе штабе АТО сообщали о сокращении обстрелов. В четверг, 17 ноября, их количество снова возросло. 

По материалам: УНИАН
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