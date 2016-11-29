Посол Франции впечатлена суммами наличных в декларациях украинских чиновников

Приглашать инвесторов в Украину, хотя даже чиновники не доверяют своей стране, несколько странно.

Посол Франции рассказала, что она думает о декларациях украинских чиновников

Огромное количество наличных средств в декларациях украинских чиновников свидетельствует об их недоверии к собственной стране, считает посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Хочу вновь сказать, насколько я поражена тем фактом, что Украине удалось внедрить такую систему. Но нужно также сказать о впечатлении - скажем так, довольно странном, которое произвело на Европу количество имущества и средств, задекларированных в рамках этой системы. В частности, огромное количество наличных денег, которые хранят у себя частные лица. Создается впечатление, что некоторые политики и госслужащие не доверяют своей собственной стране", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметила дипломат, в таких условиях сложно заручиться доверием со стороны зарубежных инвесторов и привлекать их в страну.

"Сложно просить инвесторов о доверии, в то время как государственные деятели высшего уровня демонстрируют такое недоверие", - подчеркнула Дюмон.

Посол Франции выразила убеждение, что институты, отвечающие в Украине за борьбу с коррупцией, должны иметь возможность расследовать каждый сомнительный факт в е-декларациях.

Ранее послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, обусловленные ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".