Послы G7 назвали е-декларации украинских чиновников источником данных для правоохранителей

В странах Большой семерки в целом удовлетворены функционированием системы е-деклараций. Следующими шагами должны стать проверка и действия антикоррупционных органов.

Западные страны хотят проверки деклараций украинских чиновников Правительственный портал

Послы стран Большой семерки считают завершение первого этапа подачи электронных деклараций в Украине путем к увеличению прозрачности и подотчетности государственных должностных лиц.

"Высокий уровень исполнения среди должностных лиц высокого уровня свидетельствует о том, что система функционирует должным образом и будет служить надежным источником данных для правоохранительных органов", - говорится в совместном заявлении послов, которое обнародовало посольство Японии в Киеве.

Как отмечается в заявлении, "в перспективе крайне важно, чтобы украинская власть продолжала обеспечивать устойчивость и независимость системы с помощью внешней проверки и путем поддержки антикоррупционного законодательства и органов". Это включает наличие у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов.

Также отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) должны в полной мере иметь полномочия, персонал и финансирование для того, чтобы в полной мере расследовать и преследовать в судебном порядке в коррупционных делах.

"НАПК, НАБУ и САП должны функционировать таким образом, как это предусмотрено в украинском законодательстве и отвечать ожиданиям украинского народа. И, в завершение, создание Агентства по возврату и управлению активами должно быть завершено как можно скорее", - говорится в заявлении.

В Большую семерку входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о намерении проверить всех чиновников, кто задекларировал более 100 тыс. долларов наличными. Луценко заявил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет тюрьмы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.