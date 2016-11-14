Послы ЕС обсудят отмену виз для Украины 17 ноября - СМИ

Уверенности в том, что безвизовым поездкам украинцев в Европу может быть дан "зеленый свет", пока нет.

Обсуждение вопроса об отмене виз для Украины может состояться на уровне послов стран-участниц Евросоюза в этот четверг, 17 ноября, сообщил брюссельский корреспондент RFERL ("Радіо Свобода") Рикард Йозвяк.

"Визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС 17 ноября", - написал он на своей странице в Twitter.

Журналист добавил, что, по его данным, пока нет уверенности, что может быть дан "зеленый свет". Решение вопроса зависит от того, договорятся ли члены ЕС относительно механизма приостановления безвизовых режимов для третьих стран.

visa lib for #Ukraine will be discussed by EU ambs on Thu (17 Nov). Not sure if they will give green light yet — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 листопада 2016 р.

@59karli82 it depends on a deal between council & EP on the suspension mechanism (SM). so same as Ukr. don't expect a deal on SM this week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 листопада 2016 р.

Ранее сообщалось, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

Напомним, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной.

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

Как уверяет президент Украины Петр Порошенк, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.