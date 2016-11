Послы ЕС обсудят отмену виз для Украины 17 ноября - СМИ

Обсуждение вопроса об отмене виз для Украины может состояться на уровне послов стран-участниц Евросоюза в этот четверг, 17 ноября, сообщил брюссельский корреспондент RFERL ("Радіо Свобода") Рикард Йозвяк.

"Визовая либерализация для Украины будет обсуждаться послами ЕС 17 ноября", - написал он на своей странице в Twitter.

Журналист добавил, что, по его данным, пока нет уверенности, что может быть дан "зеленый свет". Решение вопроса зависит от того, договорятся ли члены ЕС относительно механизма приостановления безвизовых режимов для третьих стран.

