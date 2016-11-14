После снегопадов в Украину придут морозы

На западе Украины ночная температура упадет до 10-15 градусов мороза. Потепление ожидается во второй половине недели.

После снегопадов в Украине ожидается несколько морозных дней Василий Артюшенко, ZN.UA

Активный циклон покинет территорию Украины до конца дня понедельника, 14 ноября, а на смену ему придет более прохладный воздух, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

На брифинге в Киеве он сказал, что интенсивность осадков в Украине уменьшилась, ветер стал слабее, и нет сильных порывов.

Укргидрометцентр ожидает 15-16 ноября снижение ночной температуры до 3-9 градусов мороза, на западе Украины - до 10-15 мороза, днем будет от 0 до -5 градусов.

Кульбида отметил, что с 17 ноября начнется потепление, ночная температура поднимется до значений от нуля до нескольких градусов мороза, днем будет до 3-8 тепла.

"В этот период каких-то существенных осадков не ожидаем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины – Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской –толщина снежного покрова достигла 50 см.

Из-за обильных снегопадов в Украине задержали 30 поездов, а также отменили восемь и отложили вылет 17 авиарейсов