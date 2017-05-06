После решения Международного суда ООН Кремль пытается создать "картину счастья" крымских татар – Чубаров

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Оккупационная администрация активно пытается склонить к сотрудничеству авторитетных представителей коренного населения полуострова.

Чубаров призвал крымских татар игнорировать мероприятия оккупантов e.kryzhanivsky / Depositphotos

Оккупационная администрация Крыма после предварительного решения Международного суда ООН от 19 апреляпредпринимает действия для создания иллюзии соблюдения прав крымских татар на аннексированном полуострове, сообщил народный депутат от БПП, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В частности, оккупанты активно склоняют к сотрудничеству авторитетных представителей крымскотатарской общины.

"Последние две недели российская оккупационная власть внезапно озаботилась судьбой ряда заметных в прошлом крымскотатарских чиновников, отказавшихся от своих постов после вторжения России в Крым. С ними проводят душеспасительные беседы, предлагают возвратиться на "государственную" службу, обещая, при этом, особое расположение со стороны власти… Утверждается, что Москва озабочена поиском новых лиц, которые имели бы хотя бы некое подобие авторитета среди крымских татар", – написал Чубаров на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 5 мая.

По словам главы Меджлиса, крымские татары под разными предлогами уклоняются от сотрудничества с оккупантами.

Параллельно усилия административного ресурса направлены на обеспечение "показушной массовости" празднования крымскотатарского праздника Хыдырлез 6 мая.

"Все руководители местных органов "самоуправления" и трудовых коллективов обязаны направить установленное им в приказном порядке количество "участников" праздника, для перевозки которых выделены оплаченные за счет бюджета автобусы При этом, рекрутируемых интернациональных "участников" Хыдырлеза коллаборанты дополнительно завлекают бесплатным угощением и выпивкой, что ожидает их по приезду к месту проведения праздника", – уточнил глава Меджлиса.

Ожидается, что празднование будет использовано российской пропагандой как доказательство поддержки оккупационного режима коренным населением.

"Самым лучшим и достойным ответом на истошные и лживые призывы бальбеков – смирновых − ильясовых присоединиться к празднеству, проводимому российскими оккупантами 6 мая на 25-ом километре трассы Симферполь – Бахчисарай, явится полное его игнорирование каждым из нас и всеми вместе.

Желательно в этот день участвовать в общественных мероприятиях, проводимых по месту вашего жительства местным джемаатом. Посетив семьи насильственно похищенных молодых крымских татар и политических заключенных, вы принесете огромную радость тем соотечественникам, кто по вине российских оккупантов лишен мужа, отца, сына", – призвал Чубаров.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

Подробнее об исках украинской стороны против РФ в международных судах читайте в статье Валентины Самар "У суда без следствия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".