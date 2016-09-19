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После пикета у здания посольства РФ в Киеве возбуждены два уголовных дела

19 сентября в 09:28

Полиция выясняет, кто причастен к хулиганству.

Посольство РФ в Киеве
Полиция ищет людей, которые хулиганили у посольства РФ.
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По факту событий, произошедших 18 сентября около здания посольства Российской федерации в Киеве, полиция возбудила 2 уголовных дела. Производства открыты по фактам хулиганства, выясняются лица, причастные к совершению преступления, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

 Также сообщается, что в отношении одного человека после событий у здания посольства РФ в Киеве составлен  админпротокол за мелкое хулиганство.

Напомни, что 18 сентября в Киеве в посольстве РФ работал избирательный участок на выборах в Госдуму. Украинские активисты провели перед зданием посольства пикет, в ходе которого сожгли флаг РФ. Один их участников пикета бросил яйцо в российского избирателя, активиста поймали полицейские. 

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

По материалам: ZN.UA
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