После пикета у здания посольства РФ в Киеве возбуждены два уголовных дела

Полиция выясняет, кто причастен к хулиганству.
Также сообщается, что в отношении одного человека после событий у здания посольства РФ в Киеве составлен админпротокол за мелкое хулиганство.
Напомни, что 18 сентября в Киеве в посольстве РФ работал избирательный участок на выборах в Госдуму. Украинские активисты провели перед зданием посольства пикет, в ходе которого сожгли флаг РФ. Один их участников пикета бросил яйцо в российского избирателя, активиста поймали полицейские.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.ZN.UA