После пикета у здания посольства РФ в Киеве возбуждены два уголовных дела

Полиция выясняет, кто причастен к хулиганству.

Полиция ищет людей, которые хулиганили у посольства РФ. http://greener-grass.ru/

По факту событий, произошедших 18 сентября около здания посольства Российской федерации в Киеве, полиция возбудила 2 уголовных дела. Производства открыты по фактам хулиганства, выясняются лица, причастные к совершению преступления, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Также сообщается, что в отношении одного человека после событий у здания посольства РФ в Киеве составлен админпротокол за мелкое хулиганство.

Напомни, что 18 сентября в Киеве в посольстве РФ работал избирательный участок на выборах в Госдуму. Украинские активисты провели перед зданием посольства пикет, в ходе которого сожгли флаг РФ. Один их участников пикета бросил яйцо в российского избирателя, активиста поймали полицейские.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.