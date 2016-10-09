После демобилизации 6-й волны численность боевых частей уменьшится до 20-30% от штатной - Бутусов

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Военный эксперт рассказал о критической недостаче военных на "передке".

На фронте не увидели наплыва контрактников Полк "Азов"/Facebook

Комплектность украинских войск, и прежде всего — боевых частей на передовой, остается невысокой. Некомплект личного состава в целом в сухопутных войсках составляет примерно 50%. Однако численность подразделений на передовой нередко проседает до 40%.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.По его информации, после указа президента о демобилизации 6-й волны численность боевых частей уменьшится до 20-30% от штатной численности."Кроме того, на передовой далеко не все служивые — полноценные воины. В боевых частях давно уже произошло расслоение на дееспособный и ограниченно дееспособный личный состав", - говорится в статье."Вопрос — а где же "контрактники", о массовом наборе которых громогласно заявляло военное руководство? Этот вопрос на фронте задают все. В боевых частях приток "контрактников" совершенно незначителен и не обеспечивает восполнение после ухода 6-й волны. Однако учебные части, тыловые учреждения, войска ПВО, части центрального подчинения Генштаба и Минобороны уровень комплектности имеют более высокий, чем пехотные подразделения на передке", - отмечает Бутусов.

Напомним, по мнению Бутусова, на фронте существуют все предпосылки для начала боевых действий на отдельных участках.

Подробнее о стратегической обстановке на фронте АТО осенью 2016 года читайте в статье Юрия Бутусова "Большая война и "седьмая волна" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".