Посещение РФ опасно для граждан Украины - МИД

Украинцам в России грозят безосновательные аресты, считают во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что для украинцев опасно посещать Россию Андрей Товстыженко, ZN.UA

Посещение Российской Федерации является опасным для украинцев. Об этом, после задержания украинского журналиста сотрудниками ФСБ, заявил на своей странице в Тwitter директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

"Посещение РФ опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов", - написал он.

Відвідання РФ небезпечне для українців: безпідставні затримання, провокації на кордоні та при митному огляді, тортури, недопуск консулів... pic.twitter.com/hkzUnH0wfO — Oleksii Makeiev (@Makeiev) 3 жовтня 2016 р.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.