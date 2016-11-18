Порошенко вывел Пашинского из состава набсовета "Укроборонпрома"

Депутат 2,5 года возглавлял наблюдательный совет госкомпании.
"Для частичного изменения ст.1 указа президента Украины от 17 марта 2014г №309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" С. Пашинского", – сказано в указе №510/2016 от 17 ноября, опубликованном на сайте главы государства.
Как сообщалось, в октябре Пашинский заявил о своем намерении покинуть пост главы набсовета "Укроборонпрома" и сосредоточиться на работе в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, который он возглавляет с весны 2014 года.
Как пишет Дмитрий Менделее в своем материале для ZN.UA, уровень коррумпированности украинской оборонной промышленности традиционно остается высоким. Теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн. похищенных бюджетных средств. А входящей в состав концерна компании "Спецтехноэкспорт", для того чтобы подписать и реализовать контракт с белорусским "Техносоюзпроектом", понадобилась помощь компании из Великобритании Brasen Development LLP, которая за свое посредничество получила почти 3,6 млн долл., или более чем в 13% от общей суммы сделки.
Отметим, что в государственном внешнеторговом предприятии "Спецтехноэкспорт" работает сын Сергея пашинского Артем.
Подробнее о работе концерна, в том числе, о коррупционных схемах, читайте в статье Дмитрия Менделеева "Укробналпром". Аll inclusive" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA