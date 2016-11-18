Порошенко вывел Пашинского из состава набсовета "Укроборонпрома"

Депутат 2,5 года возглавлял наблюдательный совет госкомпании.

Пашинский пообіцяв сосредоточиться на работе в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны liga.net

Президент Украины Петр Порошенко изменил состав наблюдательного совета концерна ", прекратив полномочия его председателя, народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

"Для частичного изменения ст.1 указа президента Украины от 17 марта 2014г №309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" С. Пашинского", – сказано в указе №510/2016 от 17 ноября, опубликованном на сайте главы государства.

Как сообщалось, в октябре Пашинский заявил о своем намерении покинуть пост главы набсовета "Укроборонпрома" и сосредоточиться на работе в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, который он возглавляет с весны 2014 года.

Как пишет Дмитрий Менделее в своем материале для ZN.UA, уровень коррумпированности украинской оборонной промышленности традиционно остается высоким. Теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн. похищенных бюджетных средств. А входящей в состав концерна компании "Спецтехноэкспорт", для того чтобы подписать и реализовать контракт с белорусским "Техносоюзпроектом", понадобилась помощь компании из Великобритании Brasen Development LLP, которая за свое посредничество получила почти 3,6 млн долл., или более чем в 13% от общей суммы сделки.

Отметим, что в государственном внешнеторговом предприятии "Спецтехноэкспорт" работает сын Сергея пашинского Артем.

Подробнее о работе концерна, в том числе, о коррупционных схемах, читайте в статье Дмитрия Менделеева "Укробналпром". Аll inclusive" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".