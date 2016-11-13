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Порошенко внес законопроект о защите женщин

13 ноября в 00:54

Президент просит Верховную Раду ратифицировать конвенцию о борьбе с насилием в отношении женщин.   

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Порошенко хочет защитить женщин
Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", сообщается на сайте президента. 

Законопроект предусматривает применение в законодательстве Украины международных стандартов по противодействию насилию в отношении женщин и домашнему насилию. 

"Вступление в силу для Украины этой конвенции будет способствовать противодействию дискриминации по гендерному признаку, обеспечит дополнительные гарантии права на равенство между мужчинами и женщинами, устранит правовые положения, которые вызывают дискриминацию и усовершенствует гражданско-правовые средства защиты потерпевших от насилия", - отмечается на сайте президента. 

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Как сообщалось, Минобразования пересмотрит скандальную программу "Семейные ценности". "Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ней, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Некоторые пользователи сети сравнивали новый курс с пособиями времен "Домостроя", где были собраны правила и советы для семьи. Например, там указывалось, что жена должна быть молчалива и трудолюбива, а дочерей необходимо учить рукоделию. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги насилие женщина президент конвенция Порошенко дискриминация закон сайт Украина борьба защита законопроект
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