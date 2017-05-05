Порошенко внес в Раду законопроект об инклюзивном образовании

Финансирование обучения детей с особыми образовательными потребностями будет осуществляться за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам.
Подписывая представление, Порошенко назвал этот законопроект чрезвычайно актуальным, поскольку сейчас в Украине 10% детей требуют учета их особенностей в образовательном процессе.
Законопроектом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположены к месту их жительства.
Также впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги".
Законопроект предусматривает финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам.
Подробнее об инклюзивном образовании читайте в материале Владимира Петровского "От инклюзивного образования к инклюзивному обществу" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".ZN.UA