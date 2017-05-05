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Порошенко внес в Раду законопроект об инклюзивном образовании

5 мая в 13:14

Финансирование обучения детей с особыми образовательными потребностями будет осуществляться за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам.

Порошенко Гриневич
Порошенко предложил учесть особые потребности 10% украинских детей
Сайт президента Украины
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в закон "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах.

Подписывая представление, Порошенко назвал этот законопроект чрезвычайно актуальным, поскольку сейчас в Украине 10% детей требуют учета их особенностей в образовательном процессе.

Законопроектом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположены к месту их жительства.

Также впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги".

Законопроект предусматривает финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из госбюджета местным бюджетам.

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Подробнее об инклюзивном образовании читайте в материале Владимира Петровского "От инклюзивного образования к инклюзивному обществу" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги образование потребление
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