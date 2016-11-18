Порошенко ветировал закон о госфинансировании производства фильмов

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Принятые Радой нормы о государственной поддержке производства фильмов необходимо привести в соответствие с требованиями Конституции и Бюджетного кодекса.

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Президентвернул в парламент со своими предложениями закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Как отмечается в сообщении пресс-службы, президент подчеркивает необходимость усиления государственной поддержки кинематографии в Украине. При этом проектом государственного бюджета на 2017 год предусмотрено 500 млн грн. на развитие украинского кинематографа.

Президент вернул закон в Раду с целью приведения его положений в соответствие с требованиями Конституции, Бюджетного кодекса, согласования с нормами других законодательных актов.

Президент считает целесообразным доработать предложенный законом механизм предоставления государственной субвенции для возврата части расходов для производства фильма, изложив его в отдельном законе.

Рада приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" 22 сентября 2016 года.

Законом предлагается выделять Государственному фонду поддержки кинематографии Украины не менее 0,2% от расходов госбюджета (за прошлый год). Таким образом, в 2017 году Госфонд должен будет получить 1,28 млрд грн. Также прописаны другие источники финансирования Госфонда.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предложенные законопроектом нормы должны привести увеличению доли украинских фильмов в кассовых сборах Украины с сегодняшних 2,5% до 25%, увеличению доли украинских фильмов и сериалов в эфире общенациональных телеканалов в три раза.

Также авторы законопроекта рассчитывают на привлечение иностранных производителей контента, расходы которых на территории Украины могут составить 2,5 млрд грн за ближайшие пять лет.