Порошенко ветировал закон о досрочном увольнении контрактников ВСУ

Закон создавал условия для единомоментного увольнения большого количества военных, что ослабило бы обороноспособность в зоне проведения АТО.

Порошенко ветировал закон, который давал военным право досрочно увольняться из рядов ВСУ kmu.gov.ua

Петр Порошенко ветировал закон о предоставлении права мобилизованным военнослужащим заключать краткосрочные контракты во время особого периода. Согласно закону, после окончания действия контракта военнослужащий получал право уволиться из армии, переподписать или досрочно расторгнуть соглашение.

"Изменения, которые были внесены в текст закона (№ 4689 от 18.05.2016 о воинской повинности и военной службе-ред.), создали условия, при которых могут быть негативные последствия для обороноспособности государства", - заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Талалай.

Он подчеркнул, что закон создавал условия для единомоментного увольнения большого количества военных, что ослабило бы обороноспособность в зоне проведения АТО.

Также Талалай отметил, что Генштаб и Минобороны работают над усовершенствованием законодательства относительно прохождения военной службы по контракту в условиях особого периода.

Особый период - период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, а также выполнения гражданами Украины своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих, призванных во время шестой очереди мобилизации в 2015 году.

В августе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, в которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, которые имеют за плечами опыт боевых действий в АТО.

Как писал в своей статье для ZN.UA Юрий Бутусов, Россия в Донбассе реализовывает на практике сценарий войны на истощение. "Характер боевых действий значительно изменился. Ключевое значение приобретает качество подготовки и боевого применения подразделений пехоты, оснащенных всеми видами пехотного вооружения, прежде всего минометами и гранатометами, с помощью снайперов", - считает автор.