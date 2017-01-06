Порошенко в Рождество призвал помолиться за воинов на восточных рубежах

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинские воины защищают страну от врага-антихриста. Президент просит сберечь их жизни.

Порошенко попросил Спасителя защитить Украину от врага-антихриста Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с

Глава государства подчеркнул, что Рождество Христово является большим церковным и глубоко семейным праздником.

"В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю прежде всего у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", - сказал президент.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Новый год и Рождество являются самыми любимыми новогодними праздниками для большинства украинцев. При этом 43% больше любят Новый год, 42% – Рождество. Еще 5% отметили как самый любимый праздник День Святого Николая, 3% – Старый Новый год. 5% не нравится ни один из перечисленных праздников, не определились – 3%.