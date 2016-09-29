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Порошенко в августе заработал 28 тысяч гривень

29 сентября в 12:52

Разница в зарплатах Порошенко и Гройсмана в августе составила 9 тысяч гривень.

порошенко гройсман
Гройман получил в августе на 9 тысяч гривень меньше, чем Порошенко
palinchak / Depositphotos
Заработная плата президента Петра Порошенко в августе составила 28 тыс. гривень и перечислена на благотворительность, об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських Новин". 

В июле Кабинет министров установил должностной оклад президента в сумме 28 тыс. гривень и, согласно ответу Госуправления делами, начисленная зарплата Порошенко в августе составила также 28 тыс. гривень. 

"Сумма начисленной заработной платы за август 2016 Президента Украины Порошенко П. А. составляет 28 000,00 гривень", - сказано в ответе. 

При этом отмечается, что, в соответствии с заявлением Порошенко, его зарплата с 2014 года перечисляется на благотворительные цели. 

При этом, заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за август составила 18 961,74 гривны. Сумма средств, начисленная Гройсману в августе, составила 18 961,74 гривни, из них должностной оклад составил 3 018,18 гривны, надбавка за выслугу лет - 603,64 гривни, надбавка за особый характер работы - 3 621,82 гривни, индексация доходов - 18,45 гривен, помощь в связи с временной нетрудоспособностью - 10 190,56 гривен. 

В августе премьеру была начислена премия в сумме 1 509,09 гривны. Сумма удержанных налогов составила 3 697,54 гривны, из них налог с доходов физических лиц - 3 413,11 гривны, военный сбор - 284,43 гривны. 

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 15 264,20 гривны. 

В июле Порошенко получил 34,5 тыс. грн зарплаты и всю отдал на благотворительность. 

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Кабмин с мая увеличил в 2,4 раза должностной оклад премьер-министра, который ранее составлял 8,3 тыс. грн. 

Сообщалось, что реальная зарплата украинцев в августе выросла на 15,4%. Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника в августе 2016 года составила 5202 грн, увеличившись по сравнению с августом 2015 года на 23,7%, сообщает Государственная служба статистики.

По материалам: Українські новини
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Тэги гривна Порошенко зарплата Гройсман
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