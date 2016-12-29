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Порошенко сообщил о 6,5 тысячах кибератак и обвинил Россию

29 декабря в 18:35

Россия развязала кибервойну против Украины и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты.

Порошенко Гройсман Парубий
Порошенко насчитал 6,5 тысяч кибератак из России
Сайт президента Украины
В течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и 31 государственного информационного ресурса выявлено около 6,5 тысяч спланированных кибератак, сообщил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО.

Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря были выведены из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств. Это случилась в системе, где обычно осуществляется около 150 тысяч электронных транзакций в сутки.

"Вопросы кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", - сказал президент в начале заседания СНБО. При этом он отметил, что эти угрозы касаются не только министерств, и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализници".

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства. Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, а глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии. Шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал президент.

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В июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинские правоохранители смогли предупредить 300 террористических актов, направленных на дестабилизацию внутри Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги кибервойна Россия президент СНБО
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1 комментарий
  • lox_ivan Сегодня, 18:55 На жаль, замість того щоб зробить для наших програмістів тепличні умови в країні, створити свою силіконову долину, як це робить маленька Білорусія, влада все робить навпаки- ВЕДЕ ПОГРОМИ ІТ КОМПАНІЙ ! Країну покинули більше 10 тисяч програмістів. Бандити від влади в пошуках наживи , почали тероризувать ІТ компанії, які заробляють для країни сотні мільйонів доларів. Офіційно відомо, що підготовка одного класного програміста коштує біля мільйона доларів. Помножте 10 тисяч на мільйон, і ви отримаєте мінімцм мільярд ! збитків, які ці ідіоти вже нанесли державі , намагаючить" почистить" ІТ компанії. Не помелюсь, якщо ці кібератаки з Росії ведуть ітепер проти України і свої програмісти, яких злочинці при владі змусили покинуть Україну... Ответить Цитировать Пожаловаться
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