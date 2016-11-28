Порошенко согласовал со Швецией санкции против РФ

В МИД Швеции уверены, что санкции против РФ должны быть продолжены.

Порошенко и глава МИД Швеции договорились о санкциях

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, в ходе которой стороны обсудили вопрос продления санкций против России, сообщается на сайте президента.

Порошенко обратил внимание Швеции на обострение ситуации на Донбассе и многочисленных нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму. Он также поблагодарил шведское правительство за "непоколебимую позицию о необходимости сохранения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины". Глава внешнеполитического ведомства Швеции согласилась, что санкции против России должны быть продолжены.

Стороны в ходе встречи согласовали позиции в преддверии заседания Европейского Совета, которое состоится 15-16 декабря, в частности по внедрению безвизового режима для украинских граждан и завершению ратификационного процесса по Соглашению об ассоциации, а также продлению санкций против России.

Ранее Швеция, столкнувшись с новой агрессией России, приняла решение "расконсервировать" хранящиеся в музее ракетные установки времен Холодной войны, передает The Times.

Ракетные пусковые установки установят для обороны передней линии Балтийского моря. Швеция отправит на остров Готланд наземные установки Kustrobotbatteri 90. Пусковая установка была построена в 1987 году, разработана для противокорабельного ракетного комплекса Saab Robotsystem 15 (RBS-15) – до того, как артиллерия страны была выведена из эксплуатации в 2000 году.