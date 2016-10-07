Порошенко разрешил пользоваться интернетом в тюрьмах

Заключенные будут самостоятельно оплачивать доступ в сеть.

Пользоваться интернетом заключенным можно будет исключительно для просмотра информации Андрей Товстыженко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предоставляет осужденным право пользоваться интернетом.

Согласно изменениям (№ 2490а "о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных"), пользоваться интернетом в местах заключения можно будет исключительно для просмотра информации на сайтах под контролем администрации.

Законом предусматривается, что пользование интернетом будет оплачиваться из личных средств заключенных.

Также во время пользования сетью осужденным запрещено вносить любую информацию, отправлять письма, посещать порнографические порталы, пользоваться и регистрироваться в социальных сетях, кроме создания электронной почты.

Напомним, что Кабинет министров намерен предложить Верховной Раде отменить или внести изменения в закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания".