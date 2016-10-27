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Порошенко рассказал, чем хотел бы заняться после ухода с поста президента

27 октября в 19:02

Поле завершения президентской каденции Порошенко хотел бы стать депутатом Европейского парламента от Украины.

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Стало известно, о чем мечтает Порошенко
Сайт президента Украины
Президент Петр Порошенко мечтает, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза.

"Иногда меня спрашивают, а кем бы я хотел работать после завершения президентской каденции. Я говорю: "У меня есть мечта, чтобы быть избранным депутатом парламента, Европейского парламента от Украины", - сказал он в Острожской академии.

Напомним, что депутаты Европейского парламента избираются в странах – членах Европейского Союза.

По данным опроса КМИС, вступление Украины в ЕС в сентябре 2016 года поддерживали 49% граждан, 25% - против, и остальные 25% - не определились. На референдуме поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66%, против - 34%.

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Между тем, в настоящее время под угрозой оказалось Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС: Соглашение отказывается одна из стран Евросоюза – Нидерланды.

По материалам: ZN.UA
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Тэги парламент президент Порошенко
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