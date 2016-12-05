Порошенко призвал не "устраивать разборки" на фоне трагедии в Княжичах

Президент взял под личный контроль ход расследования гибели пятерых полицейских.

Порошенко обещал лично контролировать ход расследования трагедии в Княжичах. Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал не использовать гибель пятерых полицейских в Княжичах для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и не "устраивать разборки" на фоне этой трагедии.

"Я призываю не использовать это трагическое событие для того, чтобы устраивать разборки и дестабилизировать политическую ситуацию", - заявил Порошенко на экстренном совещании с руководством силовых структур, информирует пресс-служба президента.

Порошенко также сообщил, что взял под личный контроль ход расследования трагедии.

Для расследования инцидента создан оперативный штаб, о результатах работы которого будут докладывать лично президенту.

"Я надеюсь, что в очень короткий срок истина будет установлена. И те, кто виноват в выдаче приказов, которые привели к таким трагическим последствиям, будут полностью привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.

На этом же совещании вр. и. о. главы Нациполиции Вадим Троян сообщил, что в поселке Княжичи Киевской области сотрудники полиции проводили спецоперацию по задержанию преступной группы, в составе которой были бывшие сотрудники органов внутренних дел.

Троян рассказал, что в результате оперативной работы была выявлена действующая в Киеве и области ОПГ, состоящая из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Руководитель Нацполиции сообщил Порошенко о задержании всех членов преступной группы, доложил детали операции, продемонстрировал материалы о доказательствах преступной деятельности группы, а также представил хронологию событий в Княжичах.

Первый заместитель генпрокурора Юрий Сторожук, в свою очередь, сообщил, что сотрудниками ГПУ уже изъяты все журналы та вещественные доказательства, проводятся допросы участников событий.

В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что расследованием гибели полицейских займется Генеральная прокуратура.