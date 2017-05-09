Акция приурочена ко Дню памяти и примирения.

Порошенко обратился с речью о 8 мае president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира", которая была приурочена годовщине прекращению войны с нацистской Германией.

"Вполне естественно, что уже четвертый год подряд восьмого мая День памяти и примирения мы отмечаем в унисон с большинством европейских стран. Двадцать третья ноль одна 8 мая сорок пятого - момент, когда был прекращен огонь, и в Европе наступила первая минута выстраданного мира", - заявил президент.

По его словам, Украина, в отличии от России, не собирается приватизировать большую общую победу всех народов Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции.

"Но и отказываться своей весомой доли в преодолении нацизма - тоже не будем. И никому и никогда не удастся уменьшить подвиг наших предков", - заявил Порошенко.

Президент также выступил за активизацию "нормандского" формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.