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Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира"

9 мая в 00:20
Акция приурочена ко Дню памяти и примирения. 
Порошенко 8 мая
Порошенко обратился с речью о 8 мае
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в акции "Первая минута мира", которая была приурочена годовщине прекращению войны с нацистской Германией. 
 
"Вполне естественно, что уже четвертый год подряд восьмого мая День памяти и примирения мы отмечаем в унисон с большинством европейских стран. Двадцать третья ноль одна 8 мая сорок пятого - момент, когда был прекращен огонь, и в Европе наступила первая минута выстраданного мира", - заявил президент. 
 
По его словам, Украина, в отличии от России, не собирается приватизировать большую общую победу всех народов Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. 
 
"Но и отказываться своей весомой доли в преодолении нацизма - тоже не будем. И никому и никогда не удастся уменьшить подвиг наших предков", - заявил Порошенко. 
 
Президент также выступил за активизацию "нормандского" формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. 
 
 
 
8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.

 
По материалам: ZN.UA , 112 Украина ,
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Тэги нацизм Европа Украина Германия память примирение день прекращение Порошенко президент вооружение
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